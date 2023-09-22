كشفت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن امكانية توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة التونسية لأسواق الجملة في الأيام القادمة تتيح تطوير اداء اسواق الجملة.



وعقد مسؤولون عن اتحاد الفلاحة وعن الشركة، الجمعة اجتماعا للنظر في اعداد خطة مشتركة لتطوير الخدمات الموجهة للفلاحين في سوق الجملة ببئر القصعة.

وشارك في اللقاء كل من رئيس اتحاد الفلاحين نور الدين بن عياد والمتصرف المفوض للشركة التونسية لأسواق الجملة رؤوف الخميسي الى جانب مسؤولين من الشركة والاتحاد.



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واكد بن عياد أن الشركة التونسية لأسواق الجملة تبقي شريكا فاعلا وحلقة مهمة في توزيع المنتجات الفلاحية إلا أن الوقت قد حان لتطوير هذه المنظومة بصياغة أطر تشريعية جديدة.

وشدد على أن الاتحاد وهياكله ومنظوريه على استعداد تام للعمل مع الشركة للمرور بها إلى مرحلة حديثة تستعمل خلالها التقنيات الحديثة وتقطع الطريق أمام احتكار بعض الموزعين.

واعتبر الخميسي، من جانبه، أن القوانين المنظمة للشركة تقادمت ووجب تغييرها وان كل هذه المتطلبات في طور الدراسة علما وانها من المنتظر أن تغير وجه أسواق الجملة لتشابه مثيلاتها في البلدان المتقدمة.

وأكد أن الاتحاد يعد الشريك الفاعل وانه لابد من استقطاب كل المنتجين داخل الأسواق المنظمة لضمان حقوقهم ومستحقاتهم في الإبان و تحسين جودة منتجاتهم وتوفير جميع الوسائل.

وأجمع الحاضرون على ان الوقت حان لتأهيل مسالك التوزيع القانونية خاصة وان الفلاحة تشكو من تداعيات التغيرات المناخية.