بلدية تونس تنظم معرض "كلاسيكيات مولدية" وسط العاصمة في اطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت بلدية تونس اليوم الجمعة معرضا للخط العربي بقاعة يحي للفنون بالفضاء التجاري البالماريوم تحت عنوان "كلاسيكيات مولدية" جمع ألواحا فنية تعتبر من أفضل الانتاجات التونسية في فن الخط العربي القرآني شارك في رسمها 11 خطاطا وخطاطة متميزين.



وافتتح المعرض كاتب عام بلدية تونس سليمان القلي وحضره ثلة من الفنانين من اخصاصات مختلفة واطارات البلدية الى جانب العارضين وهم عمر الجمني وعامر بن جدو ومختار علي وبشير العسكري وطارق عبيد وعبدالقادر الغول وعبد اللطيف كوساني وعمر بن مبروك ومحمد سحنون وزهور العرفاوي وسهلة القماطي.





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وبين الفنان الخطاط عمر الجمني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه شارك بانتاج فني "حاول من خلاله تقديم الصورة القرآنية بشكل معاصر والخروج عن المالوف ووضع الصورة القرآنية في جماليات معاصرة تتماشى والعصر الذي نعيشه، مزيج من الخط الكلاسيكي والحروفية الباعثة للحيوية، وادخال الانشراح والبهجة على العمل" مضيفا أن عمله الفني يتميز أيضا باستعمال معدن الذهب الخالص كفواصل داخل السورة والورق ذي الاصل الهندي.

ومن ناحيته قال عبداللطيف كوساني أن الخط العربي (الفني) عليه شيء من الغبار" وهو يحاول مثل الكثير من الخطاطين "إزالة هذا الغبار وكشف ما وراءه".



وقالت الخطاطة سهلة قماطي وهي أول خطاطة تونسة حاملة لشهادة علمية في المجال ومدرسة للاختصاص وبدأت الرسم للمشاركة في المعارض سنة 1998 أن المشاركين فرحون بهذه المبادرة المتخدة من قبل البلدية لتنظيم معرض "كلاسيكيات مولدية" وابراز "خط القرآن" بصورة فنية لا سيما بواسطة خط النسخ والخط المغربي باضافات جمالية كالالوان والازهار.

وقد وضعت بلدية تونس برنامجا ثقافيا بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يتضمن معرض الخط العربي القرآني "كلاسيكيات مولدية" اليوم الجمعة وعرضا لفرقة الانشاد الديني يقيادة صهيب الحلبي يوم الاثنين على الساعة الرابعة مساءا بقصر البلدية وأمسية شعرية في مدح الرسول الكريم والشعر الصوفي بالمركز الثقافي بئر الحجار لنادي الشعر مختار اللغماني حسب ما أعلنت عنه كاهية مدير الشؤون الثقافية بسمة الماجري.

ناصر المولهي