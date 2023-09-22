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جمهورية تتارستان تتطلع الى تطوير العلاقات الثنائية مع تونس في عديد المجالات

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 20:04 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أكد الوزير الممثل الخاص لرئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي، اسكندر لوسوبوف عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع تونس في عديد المجالات.

والتقى لوسوبوف، امس الخميس، بتونس رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سميرماجول وفق بلاغ نشرته المنظمة الجمعة.
وأعرب لوسوبوف المكلف بإدارة علاقات بلاده مع البلدان الفرونكفونية، ان هذه الزيارة تاتي في إطار استكشاف إمكانات وفرص التعاون بين القطاعات الاقتصادية مع تونس وسبل دعمها وتطويرها.
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وشدد على ان تطوير العلاقات ياتي اثر اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية تتارستان رستم منيخانوف مع وزير الشؤون الخارجية نبيل عمّار أثناء أشغال المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي انعقد في مدينة سان بطرسبرغ خلال شهر جويلية الماضي.
ولاحظ ان جمهورية تتارستان تعد نافذة روسيا على العالم الإسلامي وقد احتضنت مؤخرا القمة الاقتصادية الدولية "روسيا-العالم الإسلامي".
واستعرض المسؤول ما يزخر به اقتصاد تتارستان من إمكانات واعدة، خاصة في انتاج البترول والصناعات الكيمائية والهندسة الميكانيكة ومكونات الشاحنات والسيارات والطائرات والسفن والآلات والمعدات التقنية والقطاع الفلاحي.
وأعرب، في سياق متصل، عن أمله في إرساء أرضية صلبة لتعاون وثيق بين تونس وتتارستان، وإيجاد الآليات الكفيلة باستكشاف كل فرص التعاون بين اقتصاد البلدين وتبادل زيارات الأعمال، وإنشاء مجموعة عمل تعمل على تذليل العوائق اللوجيستية.
وبين ماجول، من جانبه، وجود فرص كبرى للشراكة بين البلدين في ظل التنوع القطاعي في كلا البلدين، والحاجة الى تحقيق السيادة الغذائية والاستقلالية الطاقية.
واستعرض مسؤولو الاتحاد الإمكانات الواعدة للقطاعات الاقتصادية في تونس، ولمناخ الأعمال والاستثمار في تونس وفرص الشراكة المتاحة مع الجانب التتاري .


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