وزير الصحة يدشن من مدنين وحدة طبية متنقلة لتقصي امراض القلب والشرايين

تولى وزير الصحة علي المرابط اليوم الجمعة، على هامش اشرافه افتتاح مؤتمر دولي بجزيرة جربة حول امراض القلب وجراحة القلب والشرايين تدشين وحدة طبية متنقلة لاحد المخابر لتقصي امراض القلب ستجوب كل الجهات لتقصي هذا المرض.





وثمن الوزير هذه المبادرة الهامة التي ستساهم في تقريب الخدمات من المواطن والمساهمة في تقصي امراض القلب التي اصبحت افة سواء على مستوى بلدان العالم او تونس وفي معاضدة جهود الدولة في خدمة صحة المواطن كحق دستوري.



واعتبر الدكتور شكري بن ابراهيم المدير العام لمخابر فيلادلفيا التي وضعت هذه الوحدة الطبية المتنقلة والمجهزة على ذمة المجتمع المدني لدعم خدمات الاختصاص بالجهات وتقريب الخدمات الصحية من المواطن انها مبادرة لتعزيز حظوظ المواطن في الجهات الداخلية البعيدة عن المراكز الصحية في الصحة وفي التقصي لامراض القلب والشرايين من قصور القلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها من خلال ما توفر بها من احدث التجهيزات .واوضح الدكتور بن ابراهيم ان هذه الوحدة الطبية المتنقلة ستوضع على ذمة الجمعيات الطبية والعلمية سواء في اختصاص القلب او امراض النساء والتوليد او الاطفال والعيون لما تتميز به من امكانية تطويعها لتكون مخبرا او العمل في اية ظروف ممكنة مؤكدا انها مبادرة تاتي ضمن المسؤولية المجتمعية للمخابر تتجاوز بعدها الربحي لتشمل بعدا انسانيا واجتماعيا.واضاف ان هذه الوحدة سيتم ضبط برنامج تنقلها بين الجهات مع وزارة الصحة على ان يكون الاطباء الناشطون بالجمعيات الطبية والعلمية ومع المجتمع المدني رجال الميدان داخل هذه الوحدة لتامين عملها وتحقيق الاستفادة المثلى منها ومما توفر بها من تجهيزات متطورة وحديثة.