الاتحاد العام لطلبة تونس يؤكد تمسكه بمشروع اصلاح منظومة التعليم العالي

أكد الاتحاد العام التونسي للطلبة، تمسكه بمشروع إصلاح منظومة التعليم العالي ، داعيا، سلطة الاشراف إلى مواصلة مسار تنزيله للنهوض بالقطاع .

ودعا الاتحاد في بيانه الختامي عقب انعقاد مؤتمره العاشر، الى رقمنة الخدمات الجامعية وتحسين البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي ومراجعة شروط إسناد المنح والقروض ليتمتع بها أكبر عدد ممكن من الطلبة.

وجدّد مساندته للقضية الفلسطينية ولكافة قضايا التحرر في العالم ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، داعيا في المقابل، كل المتدخلين في الشأن الوطني إلى التمسك بحوار يفضي إلى اصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية في تونس.

وأفاد الاتحاد العام التونسي للطلبة، بأن منخرطيه من المؤتمرين قد صادقوا على التقريرين الأدبي والمالي، وذلك اثر اتمامهم النقاش خمس لوائح تحدد ملامح سياسات الاتحاد وخياراته العامة، الجامعية، النقابية، الثقافية، الداخلية والقانونية.



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وكشف الاتحاد، عن أن الحصة الانتخابية للمؤتمر قد أسفرت عن قائمة المكتب التنفيذي الوطني، التي ضمت 15 عضوا لقيادة المنظمة في الفترة النيابية الجديدة.

الجدير بالذكر، أن مؤتمر الاتحاد العام التونسي للطلبة قد انعقد ايام 15 ، 16 و17 سبتمبر تحت شعار البناء و الاستمرارية من أجل إصلاح الجامعة والحفاظ على مكاسب الثورة، بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة.









