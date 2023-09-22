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قابس: عقد جملة من الاجتماعات المحلية والجهوية لاحكام الاستعدادات لموسم الأمطار

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 18:44 قراءة: 0 د, 49 ث
      
عقدت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، في اطار احكام الاستعداد لموسم الأمطار، بمختلف معتمديات ولاية قابس، خلال الاسبوع الجاري، اجتماعات حددت فيها التدخلات التي يتعين القيام بها للحيلولة دون تجمع المياه وتسببها في فيضانات، وشرعت البلديات ومصالح التجهيز والفلاحة وادارة المياه العمرانية في انجاز التدخلات التي تم الاتفاق بشانها.

وعقدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، من جهتها، أمس الخميس، اجتماعا باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية لطفي مرابط، استعرضت فيه الادارة الجهوية للحماية المدنية الخطة الجهوية التي أعدتها للاستعداد لموسمي الخريف والشتاء على ضوء المقترحات التي تقدمت بها السلط المحلية.

...

وتم في هذا الاجتماع تجديد التأكيد على أهمية جاهزية أعضاء لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والوسائل والتجهيزات الموضوعة على ذمتها للتدخل عند الحاجة، وعلى سرعة تبادل المعلومة واحكام التنسيق بين أعضاء هذه اللجنة.

كما تمت بالمناسبة دعوة البلديات ومصالح الفلاحة والتجهيز وادارة المياه العمرانية الى التسريع باستكمال تنظيف الأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتم التأكيد على ضرورة معالجة كل النقاط الزرقاء التي تتطلب تدخلا عاجلا ومن بينها واد قابس القديم.


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