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سيدي بوزيد: جمعية "أصدقاء المرضى" تحذر من تفاقم مشاكل قطاع الصحة

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 18:32 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكدت جمعية "أصدقاء المرضى" بسيدي بوزيد، في بيان لها ، اليوم الجمعة، على ضرورة متابعة مختلف مشاكل قطاع الصحة بالجهة، حتى يتمكن المواطن من تلقي الخدمات الصحية في ظروف أفضل.

واكد البيان، على أهمية الدور الذي يضطلع به المستشفى الجهوي في المنظومة الصحية العمومية، ونبه من تبعات تواصل تعطل آلة المفراس الأولى منذ أشهر، وعدم استعمال الآلة الثانية في الفحوصات الدقيقة، وهو ما أثقل كاهل المرضى وأجبرهم على التوجه للقطاع الخاص، كما دعا الى ضرورة ايجاد حل جذري للتعطل المتكرر لمصعدي المستشفى الجهوي ولوضعية قسم تصفية الدم الذي يشكو من نقص في آلات التصفية.

...

وبين رئيس الجمعية فوزي عبدولي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الجمعية تطالب السلط المركزية وخاصة وزارة الصحة، بوضع حلول عاجلة لمشاكل قطاع الصحة في الجهة، كما طالبت الجمعية بتعزيز اسطول سيارات المستشفى وتوفير أطباء اختصاص في مختلف الاختصاصات وخاصة منها اختصاص الأشعة، وحذرت من كثرة حوادث الطرقات بالجهة وما ينتج عنها من ضحايا.


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