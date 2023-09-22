قابس: التاكيد خلال يوم تكويني على مؤهلات الولاية في ان تصبح قطبا مثاليا في انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

نظمت شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، يوما تكوينيا تحت عنزان "الهيدروجين الأخضر نحو تحول اقتصادي جديد بتونس".



وشارك في أشغال هذه التظاهرة التكوينية، يوم أمس الخميس، مجموعة من اطارات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والمؤسسات الجامعية والبحثية وأمنه خبراء يمثلون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية للكهرباء والغاز، بالاضافة الى خبراء أجانب.





...



وساعدت أشغال هذا اليوم التكويني، من خلال المداخلات التي تضمنها، على التعريف بأهمية انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في التحول الصناعي النظيف وعلى الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والتقنية لانتاج هذه المادة، ومثلت اطارا مناسبا للنظر في السبل الكفيلة بخلق تعاون أكثر فاعلية بين مختلف المهتمين ومكنت من الوقوف على أهم المميزات التي تتوفر بولاية قابس والتي يمكن أن تجعل منها قطبا مثاليا على المستوى الوطني لانتاج هذه المادة ومشتقاتها.



وتم خلال النقاش الذي شهده هذا اليوم التكويني، التأكيد على أهمية التعاون بين كافة الفاعلين في مجال الهيدروجين الأخضر من صناعيين ومهنيين واداريين وباحثين، وسبل جعل جهة قابس رائدة في هذا المجال بالنظر لما يتوفر فيها من امكانيات تساعد على انتاجه ومنها بالخصوص توفر الطاقة الشمسية وموقعها على ضفاف البحر وتمتعها بميناء تجاري هو الأعمق في البلاد ووجود مؤسسات جامعية وبحثية ناشطة في المجالات العلمية والتقنية.



ويوجد بالجهة المجمع الكيميائي التونسي، وهو أكبر مستهلك لمادة الأمونيا التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وتتوفر الولاية على أكبر خزانات للغاز المسيل والتي يمكن أن تساعد على تخزين ونقل الهيدروجين الأخضر.



وتم في هذا اليوم التكويني طرح العديد من الافكار من بينها احداث مجمع للفاعلين في مجال الهيدروجين الأخضر على غرار ماهو موجود بعدة بلدان أخرى في العالم.