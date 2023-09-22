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الكاف: احداث منطقتين سقويتين بمعتمدية القلعة الخصبة

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 14:53 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تشهد ولاية الكاف حركية في مجال إنجاز المناطق السقوية العمومية، ويجري حاليا العمل على التسريع في نسق إتمام مشروعين جديدين لتهيئة منطقتين سقويتين بمعتمدية القلعة الخصبة جنوب الولاية، وذلك بعد انحسار المنطقة السقوية الكبرى حول سد سراط

ويتبين من خلال زيارة المتابعة لمشاريع المناطق السقوية المحدثة بالقلعة الخصبة، التي قام بها المكلف بتسيير ولاية الكاف نزار الجمعاوي، أول امس الأربعاء، أنه تم الانتهاء من إنجاز المنطقة السقوية كاف السيف، وأنه يجري العمل على توفير التجهيزات الخاصة بتشغيلها من طرف المجلس الجهوي في أقرب الآجال.

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كما تقدمت اشغال تهيئة المنطقة السقوية بن خليفة التي تمسح حوالي 50 هك بنسبة 85 بالمائة، وهي تحتوي على بئر عميقة بتدفق 20 ل/ ث ومحطة اعادة الضخ بسعة 500 متر مكعب، وذلك بالإضافة إلى حوالي 07 كلم من قنوات الربط و 37 مأخذ مائي.

وتمت بالمناسبة، التوصية بدعوة المقاولة الى استكمال الاشغال المتبقية او الالتجاء الى فسخ الصفقة وتعيين مقاولة اخرى في صورة عدم الالتزام ببنودها كاملة


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