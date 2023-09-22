وزير الخارجية يشارك بنيويورك في إجتماع وزراء خارجية الإتحاد الإفريقي حول تنامي خطر الارهاب في افريقيا

شارك نبيل عمّار، وزير الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج،بنيويورك في إجتماع وزراء خارجية الإتحاد الإفريقي حول "تعزيز التعاون الإقليمي ودعم المؤسسات لمواجهة تنامي خطر الإرهاب في إفريقيا" والمنظّم من قبل الإتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكّد الوزير في كلمته في هذا الاجتماع المنعقد بمناسبة الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامّة للأمم المتحدة بنيويورك، على الدور الأساسي للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، من خلال معرفتها العميقة بالتحديات الأمنية الخاصة بالمنطقة

ودعا نبيل عمار في هذا الصدد الى ضرورة إعتماد نهجً عالميً وشامل ومتعدّد الأبعاد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة.



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