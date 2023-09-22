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وزير الخارجية يلتقي بنيويورك بوزيري خارجية جمهورية افريقيا الوسطى ورواندا

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في إطار مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتّحدة بنيويورك، التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بكل من وزيري خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى ورواندا.

ووفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية، تناولت المحادثات واقع وآفاق علاقات التعاون القائمة بين تونس وجمهورية افريقيا الوسطى ورواندا والسُبل الكفيلة بتطويرها. كما تمّ التطرّق للمستجدّات في منطقة الساحل والصحراء ولمسألة التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.


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