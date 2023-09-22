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وزير الخارجية في نيويورك : الصحّة شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 10:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، في الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة المنعقد في إطار الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أهمية الصحّة كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئيّة، وفق بلاغ للخارجية اليوم الجمعة.

وأشار عمار، في كلمة باسم المجموعة الإفريقية، التي تترأّسها تونس حاليا، إلى تداعيات جائحة "كوفيد 19 " على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في القارة الإفريقية وفي أنحاء كثيرة من العالم، مؤكّدا حاجة الدول النّامية للوصول المنصف لخدمات الرعاية الصحية كحق أساسي وإنساني.


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