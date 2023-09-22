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وزارة التشغيل تدعو رؤساء الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن إلى اعتماد المرونة مع أصحاب المقاولات الصغرى

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 09:16 قراءة: 0 د, 56 ث
      
وجهت وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتنسيق مع الإدارة العامة للبنك التونسي للتضامن مذكرة إلى رؤساء الفروع الجهوية للبنك قصد دعوتهم إلى اعتماد المرونة مع أصحاب المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا وباعثي المؤسسات الصغرى المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين.

ودعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في هذه المذكرة الى معالجة وضعيات الإستخلاصات حالة بحالة مع تعليق عمليات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد
بعض الباعثين بصفة وقتية إلى حين تمكنهم من تسوية وضعياتهم وذلك بهدف المحافظة على ديمومة مؤسساتهم ومواطن الشغل المحدثة حسب ما جاء
...

في بلاغ الوزارة على صفحتها على "فيسبوك".
و ستتولى المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني متابعة وضعيات الباعثين في إطار هذا البرنامج حالة بحالة والتنسيق مع الأطراف المتدخلة لإيجاد الحلول الكفيلة بالمحافظة على ديمومة مشاريعهم وعلى تثبيت مواطن الشغل المحدثة.
يذكر انه تم اتخاذ هذه القرارات تبعا لسلسلة اللقاءات وحصص الاستماع لمشاغل أصحاب المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا وباعثي المؤسسات الصغرى المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين، بهدف العمل على تذليل الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها البعض منهم وخصوصا منها المتعلقة بعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهداتهم تجاه البنك التونسي للتضامن.


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