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التونسي عبد الحليم الوريمي مدربا لنادي صور العماني

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 08:53 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن نادي صور العماني تعاقده مع المدرب التونسي عبد الحليم الوريمي مدربا اول لفريق اكابر نادي الصور العماني الناشط في البطولة الممتازة ويساعده التونسي زبير العميمي.
وسيساعده مواطنه الزبير محمد.
ويذكر ان الوريمي خاض عدة تجارب تدريب في عدة بطولات عربية في ليبيا والسعودية والامارات وعمان قبل ان يتولى الاشراف على تدريب فريق صور الذي يعتبر من ابرز الاندية العمامية .
وسبق للوريمي صاحب الخبرة في الملاعب العمانية، ان درب اندية صحم والعروبة والمصنعة .
...

وكان عبد الحليم الوريمي خاض ابرز تجاربه التدريبية في تونس مع فريق امل جربة.


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