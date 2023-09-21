بطولة العالم للمصارعة (وزن 68 كلغ) - التونسية خديجة الجلاصي تودع المنافسات منذ الدور السادس عشر بخسارتها امام الصينية فينغ زهو

خرجت التونسية خديجة الجلاصي منذ الدور السادس عشر ضمن منافسات وزن 68 كلغ لبطولة العالم للمصارعة التي تقام بالعاصمة الصربية بلغراد والمؤهّلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اثر خسارتها امام الصينية فينغ زهو 3-5.

وكانت سوار بوستة ودعت المنافسات في وزن 59 كلغ من الدور ثمن النهائي بعد هزيمتها امام البلجيكية ايلينا بروغر 1-12.

وسيكون الممثل الثالث والاخير للمصارعة التونسية في هذه البطولة العالمية سليمان نصر في مواجهة البولوني ماتيوس بيرناتاك يوم السبت المقبل ضمن الدور التمهيدي لوزن 67 كلغ.

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