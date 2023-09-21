Babnet

بطولة العالم للمصارعة (وزن 68 كلغ) - التونسية خديجة الجلاصي تودع المنافسات منذ الدور السادس عشر بخسارتها امام الصينية فينغ زهو

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 17:24 قراءة: 0 د, 24 ث
      
خرجت التونسية خديجة الجلاصي منذ الدور السادس عشر ضمن منافسات وزن 68 كلغ لبطولة العالم للمصارعة التي تقام بالعاصمة الصربية بلغراد والمؤهّلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اثر خسارتها امام الصينية فينغ زهو 3-5.
وكانت سوار بوستة ودعت المنافسات في وزن 59 كلغ من الدور ثمن النهائي بعد هزيمتها امام البلجيكية ايلينا بروغر 1-12.
وسيكون الممثل الثالث والاخير للمصارعة التونسية في هذه البطولة العالمية سليمان نصر في مواجهة البولوني ماتيوس بيرناتاك يوم السبت المقبل ضمن الدور التمهيدي لوزن 67 كلغ.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273643


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 21 سبتمبر 2023 | 6 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:20
15:40
12:19
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet33°
28° Babnet
الــرياح:
5.93 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
30°-24
29°-22
27°-21
26°-19
  • Avoirs en devises
    26474,6

  • (21 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 sept)   759,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*