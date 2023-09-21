بن عروس: "السيرة النبوية ودورها في تحرر الإنسان" عنوان ندوة جهوية للإدارة الجهوية للشؤون الدينية

نظمت الادارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس، اليوم الخميس ، ندوة جهوية بمناسبة احياء ذكرى المولد النبوي الشريف بعنوان " السيرة النبوية ودورها في تحرر الانسان" قدم فيها عدد من المحاضرين قراءات في مفهوم السيرة ونماذج منها .



وبينت المديرة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس فضيلة الجملي ان تنظيم هذه الندوة، يأتي في سياق الفعاليات والأنشطة الدينية المختلفة التي تنظمها الوزارة في كل الجهات، بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي سياق البرمجة الجهوية لهذه النشاطات، حيث برمجت الادارة الجهوية للشؤون الدينية قرابة 230 نشاطا بمختلف الجوامع والمساجد بالجهة تتوزع على الدروس والمسامرات الدينية والمحاضرات ومسابقات حفظ القران الى جانب الاحتفالات على المستويين الجهوي والمحلي .





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وتعرض الأستاذ الباحث قطب منير بودالي في مداخلة له بعنوان "مظاهر تحرر الإنسان من خلال السيرة النبوية"، إلى مفهوم السيرة النبوية كنموذج شامل للأقوال والأفعال والتقريرات بما هي مجموع الموافقات مع الواقع ، ومفهوم التحرر على اعتبار السيرة تتجاوز جانبها السردي القصصي لتتحول إلى أداة للعلم والعدل والتقدم وتحرير عقل الإنسان من الأوهام، وعرض قراءة نماذج من السيرة ومن الآيات القرآنية لارتباط مفهوم السيرة بتحرير العقل والسلوك من الأعمال السيئة وتحفيز الإرادة على الفعل والبناء وهي المهمة النبوية في الدعوة إلى الإسلام .



من جهتها تناولت الجامعية سوسن بونقيشة إسهامات المرأة في العصر النبوي، استنادا الى نماذج منتقاة من محيط النبوة في العصر الإسلامي الأول على غرار إسهامات عائشة زوجة الرسول وابنته فاطمة وأسماء بنت ابي بكر الصديق وغيرهن، وأدوار كل منهن كناقلات للسيرة وللأحاديث النبوية بوصفهن سندا أصليا للرواية وما تفرع عن رواية هذه الأحاديث من فتاوى واجتهادات مست الجانب العقدي وجانب المعاملات في الإسلام .



كما عرضت اسهامات عدد من النساء في العصر الاسلامي الاول في البناء الحضاري وأدوارهن في مختلف أوجه الحياة العامة وفي الانتاج المعرفي والعلمي، الى جانب دورها في تربية الناشئة ومساندتها للترقي التعليمي والمعرفي في العلوم الشرعية وغيرها .