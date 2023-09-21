فاعلون في مجال الهيدروجين الأخضر من ألمانيا في زيارة لتونس

يؤدي وفد من ألمانيا مكوّن من ممثلين عن ثماني مؤسسات ألمانية ناشطة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، رحلة عمل إلى تونس منذ يوم 18 سبتمبر 2023، بهدف التواصل مع الفاعلين التونسيين في هذا المجال.



وتندرج مهمّة الوفد الألماني، التي تستمر إلى غاية يوم 22 سبتمبر 2023،وفق بلاغ صادر، الخميس،عن الغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة و التجارة، تحت شعار "الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس".





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وتتنزل الزيارة، التي نظمتها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، تحت اشراف وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، في إطار برنامج مبادرة تصدير الطاقة في تونس "حلول الطاقة/صنع في ألمانيا".



وشارك الوفد الألماني، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، في ندوة للخبراء، بمشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال في تونس، على غرار وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والغرفة الوطنية لمركبي التجهيزات الفولطوضوئية.



وحضر الندوة، وفق المصدر ذاته، خبيران من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس و"جامعة هامبورغ-هاربورغ للتكنولوجيا" ووكالة التعاون الألماني.



وأجرى الفاعلون من كلى البلدين سلسلة من النقاشات حول الوضع الحالي وآفاق تطوير الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس.