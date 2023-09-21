تونس تشارك في الدورة 32 للصالون العالمي للغذاء بموسكو

تشارك 10 مؤسّسات تونسيّة، تنشط في مجال الصناعات الغذائية، في الدورة 32 من الصالون العالمي للغذاء، المنتظم بموسكو، من 19 إلى 22 سبتمبر 2023.

ولفت مركز النهوض بالصادرات، وفق ما نشره، إلى أن الدورة الحالية من الصالون تشهد مشاركة 100 عارض قدموا من 39 بلد وتوافد أكثر من 20 ألف زائر مهني إلى الصالون، الذي يعد أكبر حدث مخصص لقطاع الأغذية في روسيا. كما تعد التظاهرة منصّة لتشبيك العلاقات بين المنتجين وجميع الفاعلين في مجال التوريد والتوزيع.



وتميّز اليوم الأوّل من التظاهرة بتوافد هام للزوّار الروس ومن جنسيات أخرى على الجناح التونسي حيث تمكنوا من التعرف على تنوّع وجودة المنتوجات التونسيّة والتعبير عن إعجابهم، بحسب المصدر ذاته.



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وسجلت الصادرات التونسيّة نحو روسيا، منذ بداية سنة 2023، ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى لتتحوّل قيمتها من 22،7 مليون دينار في 2022 إلى 36،6 مليون دينار في 2023.



وتحتل التمور المركز الأوّل بين المنتجات المصدرة إلى روسيا بحصّة 31 بالمائة من إجمالي الصادرات، يليها الورق والكرتون الملوّن بحصّة 13،7 بالمائة وقوارب الترفيه وذات الأشرعة بحصة 9،5 بالمائة وتجهيزات التصفية والزيوت المعدنية والمحروقات بحصّة تقدّر ب8،1 بالمائة.

وتقدر قيمة فرص التصدير غير المستغلة إلى روسيا، وفق معطيات مركز النهوض بالصادرات، بنحو 62 مليون دولار.













