القصرين: استكمال انجاز دفعة من المشاريع العمومية بتالة وانطلاق وتواصل دفعة أخرى ( المعتمد)

استكمل مشروع تزويد 600 عائلة بالماء الصالح للشراب في منطقتي ولجة الظل وبولحناش بمعتمدية تالة في ولاية القصرين، وسيتم قريبا الإعلان عن صفقة جديدة لدراسة تزويد منطقتي "سيدي محمد" و"شاكر " بمياه الشرب.



وتشهد المعتمدية انطلاق انجاز وتواصل دفعة من مشاريع البنية التحتية والمرافق الحياتية على غرار مشروع تهيئة اشغال مسلكين فلاحين انطلاقا الأسبوع المنقضي، وهما مسلك أولاد عباس بطول 2,5 كلم يربط الطريق الجهوية 60 بالمنطقة السقوية مروراً بالمدرسة الابتدائية سيدي سهيل 2، ومسلك عمرون بطول3 كيلومترات يربط بين الطريق الجهوية 60 بدوار الشوايحية مروراً بالمدرسة الابتدائية عمرون، وذلك بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في إطار برنامج تثمين المناطق السقوية ورفع العزلة عن المناطق الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وفق معتمد تالة جوهر الشعباني.





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وكشف الشعباني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نسبة تقدم أشغال تهيئة وانجاز الطريق الحزامية بتالة المقدر تكلفتها الجملية ب10 مليون دينار ، بلغت حاليا 10 بالمائة، ومن المؤمل أن تستكمل في ظرف 6 أشهر ، مضيفا في ذات السياق أن أشغال احداث محطة تطهير بتالة تسير بنسق عادي، ومن المنتظر تسليم المشروع في ظرف سنة من الآن، علما وأن نسبة تقدم أشغاله بلغت حاليا 30 بالمائة وتقدر تكلفته الجملية ب32 مليون دينار .



وبخصوص نسبة تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف -ب- بتالة، أوضح ذات المصدر، أنها بلغت حاليا 40 بالمائة، وقد تعهد المقاول المشرف على المشروع باستكمال الاشغال في مارس 2024 وتسليم المشروع لوزارة الصحة، مشيرا بالمناسبة الى أن والي الجهة رضا الركباني تحول أمس الثلاثاء رفقة وفد من البنك الاسلامي للتنمية، المموّل للمشروع والمدير الجهوي للصحة وممثلي وزاراتي الصحة والتنمية، زيارة ميدانية الى حضيرة أشغال البناء للإطلاع على نسقها واستحثاثها حتى تستكمل في الاجال المحددة لها .



تجدر الاشارة الى أنّ الكلفة الجملية لمشروع المستشفى تقدر بحوالي 53 مليون دينار، موزعة بين بناءات وتجهيزات، ويمتد المستشفى على مساحة تقدر بـ4 هكتارات ومساحة مغطاة تبلغ 11 ألفا و785 مترا مربعا، وتقدّر طاقة استيعابه بـ105 أسرّة استشفاء، و8 أسرّة انعاش، و3 قاعات عمليات، وقسم استعجالي، ومخبرا، وقسم أشعة، وقاعة انتظار، وعيادة خارجية، وصيدلية، ومطبخا، ومغسلة، وقسما للأموات.



