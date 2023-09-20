خطة النهوض برياضة المواطنة محور لقاء وزير الشباب والرياضة بأعضاء الجامعة التونسية للرياضة للجميع

تحادث وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، يوم الثلاثاء ، مع أعضاء المكتب الجامعي الجديد للجامعة التونسية للرياضة للجميع برئاسة مروان الشايب.



وتم تاكيد بالمناسبة على دور الجامعة في النهوص بواقع الرياضة للجميع ورفع نسبة ممارسي رياضة المواطنة وتعميم ممارسة الأنشطة البدنية لتاثيرها المباشر على الصحة المجتمعية وعلى ضرورة ان تتماشى برامج الجامعة مع الخطة الوطنية الموجهة لرياضة المواطنة ورياضة وشغل ورياضة وصحة.

ونظرت الجلسة في سبل جعل الجامعة شريكا فاعلا في مشروع رياضي مجتمعي، يعتمد على سياسة القرب. وتم خلالها التاكيد ايضا على العمل التشاركي مع الجامعات ذات العلاقة بما في ذلك الرياضة المدرسية والجامعية.

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