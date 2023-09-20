Babnet

خطة النهوض برياضة المواطنة محور لقاء وزير الشباب والرياضة بأعضاء الجامعة التونسية للرياضة للجميع

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 08:12 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تحادث وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، يوم الثلاثاء ، مع أعضاء المكتب الجامعي الجديد للجامعة التونسية للرياضة للجميع برئاسة مروان الشايب.

وتم تاكيد بالمناسبة على دور الجامعة في النهوص بواقع الرياضة للجميع ورفع نسبة ممارسي رياضة المواطنة وتعميم ممارسة الأنشطة البدنية لتاثيرها المباشر على الصحة المجتمعية وعلى ضرورة ان تتماشى برامج الجامعة مع الخطة الوطنية الموجهة لرياضة المواطنة ورياضة وشغل ورياضة وصحة.
ونظرت الجلسة في سبل جعل الجامعة شريكا فاعلا في مشروع رياضي مجتمعي، يعتمد على سياسة القرب. وتم خلالها التاكيد ايضا على العمل التشاركي مع الجامعات ذات العلاقة بما في ذلك الرياضة المدرسية والجامعية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273538


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 20 سبتمبر 2023 | 5 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:22
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-26
33°-24
28°-23
27°-21
  • Avoirs en devises
    26362,8

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36177 DT        1$ =3,15267 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1333,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*