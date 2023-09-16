المنتخب التونسي للمصارعة يشارك في بطولة العالم /بلغراد 2023/ ب3 مصارعين

تشارك تونس من 16 الى 24 سبتمبر الجاري في منافسات بطولة العالم للمصارعة التي تقام بالعاصمة الصربية بلغراد والمؤهّلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسيكون المنتخب التونسي الذي تقوده المدربة مروى العامري ممثلا في هذا الموعد العالمي ب3 مصارعين وهم سوار بوستة في وزن 59 كغ وخديجة الجلاصي في وزن 68 كغ وسليمان نصر في وزن 67 كغ.

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