استرجاع ثلاثة عقارات دولية فلاحية بمساحة جملية قدرها 17 هك بولاية منوبة

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، الجمعة، ثلاثة عقارات دولية فلاحية بمساحة جملية قدرها 17 هكتارا "هك".

ويتمثل العقار الأول، الذي جرى استرجاعه بصفة رضائية، في مقسم مهيكل مبوب ضمن مقاسم الفلاحين الشبان يوجد بمعتمدية طبرية ويمسح 8 هك.

ويندرج العقاران الثاني والثالث ضمن العقارات المشتتة ويتواجدان بمعتمدية المرناقية ويمسح الاول 7 هك و الثاني 2 هك. وقد تم الاستيلاء عليهما والتصرف فيهما دون وجه حق، وفق بلاغ اصدرته وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.

وجرت عملية استرجاعهما تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي منوبة وبحضور السلط المحلية والأمنية والإدارية ذات الصلة بالموضوع.



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هذا وقد تم تسليم جميع العقارات المسترجعة لمصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلة في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعهد بها





