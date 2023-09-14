تصفيات كأس افريقيا للأمم - ترتيب الهدافين - يوسف المساكني في المركز الثاني





وضمت القائمة 7 لاعبين من بينهم التونسي يوسف المساكني، أسهموا جميعا في تأهل منتخبات بلدانهم لنهائيات البطولة.



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة هدافي تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم كوت ديفوار 2024، المقرر إقامتها في مفتتح العام القادم.وضمت القائمة 7 لاعبين من بينهم التونسي يوسف المساكني، أسهموا جميعا في تأهل منتخبات بلدانهم لنهائيات البطولة.

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ويتصدر النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، ترتيب الهدافين برصيد (10) أهداف، وفي المركز الثاني، التونسي يوسف المساكني والسنغالي ساديو ماني، ولويس مافوتا من إفريقيا الوسطى والزامبي باتسون داكا، برصيد (5) أهداف لكل منهم، بينما سجل كل من البوركيني دانجو أوتارا والناميبي بيتر شالوليلي، أربعة أهداف.