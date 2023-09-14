Babnet

تصفيات كأس افريقيا للأمم - ترتيب الهدافين - يوسف المساكني في المركز الثاني

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 10:38 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة هدافي تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم  كوت ديفوار 2024، المقرر إقامتها في مفتتح العام القادم.

وضمت القائمة 7 لاعبين من بينهم التونسي يوسف المساكني، أسهموا جميعا في تأهل منتخبات بلدانهم لنهائيات البطولة.

...

ويتصدر النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، ترتيب الهدافين برصيد (10) أهداف، وفي المركز الثاني، التونسي يوسف المساكني والسنغالي ساديو ماني، ولويس مافوتا من إفريقيا الوسطى والزامبي باتسون داكا، برصيد (5) أهداف لكل منهم، بينما سجل كل من البوركيني دانجو أوتارا والناميبي بيتر شالوليلي، أربعة أهداف.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273215


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 14 سبتمبر 2023 | 28 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:47
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
38°-25
38°-26
39°-25
40°-26
  • Avoirs en devises
    26483,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36525 DT        1$ =3,13739 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   792,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*