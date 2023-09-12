القبض بمدينة قعفور على شاب مفتش عنه من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة

تمكن أعوان وإطارات الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسليانة، التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء أمس الإثنين، من القبض على شاب بمدينة قعفور، مفتش عنه، بصدد ترويج مادة القنب الهندي "زطلة"، وفق مصدر أمني مسؤول



وذكر ذات المصدر في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الوحدات الامنية ضبطت لديه كمية هامة من المادة المخدرة، ومبلغا ماليا متأت من الترويج، لافتا إلى أن المظنون فيه (20سنة)، مفتش عنه، وقد تم الاحتفاظ به من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة.

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