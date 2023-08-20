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المنستير: افتتاح مهرجان عيسى ابن مسكين بمسجد عيسى

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 17:54 قراءة: 1 د, 25 ث
      
افتتح مساء أمس وسط مدينة مسجد عيسى بولاية المنستير كرنفال فعاليات مهرجان عيسى ابن مسكين الذي تنظمه الغرفة الفتية الاقتصادية بمسجد عيسى بدعم من وزارة الثقافة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير ويتواصل إلى 24 أوت الجاري وفق ما أفاد وات مدير المهرجان رفيق حسين.

وشمل الكرنفال لوحات متنوعة بمشاركة ماجورات قصر هلال، وفوج الكشافة التونسية بمسجد عيسى، وشباب جوهرة الساحل للدراجات، وأطفال رياض ومحاضن بمسجد عيسى، ومجموعة ابن مسكين للسلامية بقيادة البشير منصور، وفرقة بوسعدية بسوسة، ونادي أسود الكيوكوشينكاي كارتي بمسجد عيسى، والعيساوية علاوة على تنظيم معرض وثائقي تحت عنوان "مسجد عيسى ...الذاكرة الشعبية والتاريخية" للقائد بالكشافة التونسية رياض مبارك.

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ويشمل المعرض معطيات حول ذاكرة مهرجان عيسى ابن مسكين الذي تأسس سنة 1988، وتاريخ مدينة مسجد عيسى المعروفة في الحقبة الرومانية باسم أوسانا، والقاضي عيسى بن مسكين، ومسجد عيسى أوائل القرن التاسع عشر ومشاركة أبنائها في الحرب العالمية الأولى والثانية غصبا، وملحمة الكفاح التحريري وخلية المقاومة بمسجد عيسى بقيادة علي بن عمر البكوش، والحياة الاجتماعية بعد الاستقلال وحضائر النهوض الاجتماعي والاقتصادي، وصورا حول مسرحية عيسى بن مسكين التي عرضت في الدورة الأولى لمهرجان عيسى بن مسكين سنة 1988 وهي من تأليف وسيناريو عبد السلام النوالي.

وتتواصل فقرات المهرجان مساء اليوم مع عرض موسيقي لفرقة "العندليب" مع الفنّان عبد الرزاق ذويب، ويوم الإثنين 21 أوت الجاري مع عرض زارتنا البركة لعمو زيزو للأطفال ومسرحية "انظر إلينا" لطه المهيري، وسهرة الثلاثاء 22 أوت مع عرض مسرحية "مقاطع" للمخرج فتحي العكاري ويختتم المهرجان بعرض موسيقي مع الفنّان نور الدّين الباجي.

ويعدّ هذا المهرجان محطة هامّة في تنشيط الحياة الثقافية بمسجد عيسى. وتميز الافتتاح ببث الفرحة والبهجة في صفوف الجمهور بمختلف شرائحه العمرية فالعائلات خارجة من جائحة كورونا وهي في حاجة للترويح عن النفس وهناك معرض وثائقي يبرز تاريخ هذه المدينة العريقة حسب معتمد الساحلين ربيع الزكراوي.


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