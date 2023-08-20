المنستير: مداهمة مخزن عشوائي لصنع الحلويات في قصر هلال

داهم فريق مراقبة تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير صباح اليوم الأحد 20 أوت 2023، مخزنا عشوائيا لصنع الحلويات بمدينة قصرهلال.



وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها، أن هذا المخزن تُخَزَّن به كميات هامة من السكر و الفرينة الرفيعة ps-7، حيث تم حجز 1,3 طنا من السكر(26 كيس ذو وزن 50كغ الواحد) و380 كغ من الفرينة الرفيعة و ذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل.





...



وجاء في البلاغ أنه تم استدعاء المخالف لإتمام الإجراءات القانونية.