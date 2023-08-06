كأس العالم للسيدات 2023: المنتخب الهولندي يتأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب جنوب افريقيا

تأهل المنتخب الهولندي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات 2023 المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا،

عقب فوزه على المنتخب الجنوب افريقي ( 2 / صفر ) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في دور الـ16.

وسجلت هدفي المنتخب الهولندي كل من جيل رورد في الدقيقة 9 ، ولينيت بيرنشتاين في الدقيقة 68.

وسيتقابل المنتخب الهولندي في الدور ربع النهائي مع نظيره الإسباني، الذي تغلب على المنتخب السويسري ( 5 / 1) أمس السبت.



...



وكان المنتخب الهولندي قد حصل على وصافة النسخة الماضية من البطولة عام 2019 في فرنسا، بعدما خسر في المباراة النهائية أمام نظيره الأمريكي (صفر/ 2 ).

