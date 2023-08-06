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كأس العالم للسيدات 2023: المنتخب الهولندي يتأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب جنوب افريقيا

Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 18:04 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تأهل المنتخب الهولندي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات 2023 المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا،
عقب فوزه على المنتخب الجنوب افريقي ( 2 / صفر ) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في دور الـ16.
وسجلت هدفي المنتخب الهولندي كل من جيل رورد في الدقيقة 9 ، ولينيت بيرنشتاين في الدقيقة 68.
وسيتقابل المنتخب الهولندي في الدور ربع النهائي مع نظيره الإسباني، الذي تغلب على المنتخب السويسري ( 5 / 1) أمس السبت.
...

وكان المنتخب الهولندي قد حصل على وصافة النسخة الماضية من البطولة عام 2019 في فرنسا، بعدما خسر في المباراة النهائية أمام نظيره الأمريكي (صفر/ 2 ).


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