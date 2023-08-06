كأس العالم للسيدات 2023: المنتخب الهولندي يتأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على المنتخب الجنوب افريقي

تأهل المنتخب الهولندي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات 2023 المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، عقب فوزه على المنتخب الجنوب افريقي (2-صفر) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد.

وسجلت هدفي المنتخب الهولندي كل من جيل رورد في الدقيقة 9 ولينيت بيرنشتاين في الدقيقة 68.

وتأهل المنتخب الهولندي ليتقابل في الدور ربع النهائي مع نظيره الإسباني الذي تغلب على المنتخب السويسري (5-1) أمس السبت.

وكان المنتخب الهولندي قد حصل على وصافة النسخة الماضية من البطولة عام 2019 في فرنسا بعدما خسر في المباراة النهائية أمام نظيره الأمريكي (صفر-2).



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