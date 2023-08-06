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كأس العالم للسيدات 2023: المنتخب الهولندي يتأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه على المنتخب الجنوب افريقي

Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 10:10 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تأهل المنتخب الهولندي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات 2023 المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، عقب فوزه على المنتخب الجنوب افريقي (2-صفر) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد.
وسجلت هدفي المنتخب الهولندي كل من جيل رورد في الدقيقة 9 ولينيت بيرنشتاين في الدقيقة 68.
وتأهل المنتخب الهولندي ليتقابل في الدور ربع النهائي مع نظيره الإسباني الذي تغلب على المنتخب السويسري (5-1) أمس السبت.
وكان المنتخب الهولندي قد حصل على وصافة النسخة الماضية من البطولة عام 2019 في فرنسا بعدما خسر في المباراة النهائية أمام نظيره الأمريكي (صفر-2).
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