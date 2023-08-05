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كأس العالم للسيدات 2023 : إسبانيا تتأهل للمرة الأولى في تاريخها للدور ربع النهائي بعد فوز عريض على سويسرا

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تأهل المنتخب الإسباني للدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، عقب فوزه العريض على منتخب سويسرا 5-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "إبدن بارك".
وتقدم المنتخب الإسباني بهدف عن طريق أيتانا بونماتي في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، قبل أن يعدل المنتخب السويسري النتيجة في الدقيقة 11 بواسطة لايا كودينا، لاعبة المنتخب الإسباني، التي سجلت خطأ في مرمى فريقها.
بعدها عاد المنتخب الإسباني وسجل ثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول عبر ألبا ريدوندو في الدقيقة 17، وأيتانا بونماتي في الدقيقة 35، ولايا كودينا في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، تمكنت جينيفر هيرموسو من تسجيل الهدف الخامس للمنتخب الإسباني في الدقيقة 70 ليضمن بذلك تأهله لدور الثمانية من البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
...

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني في الدور المقبل الفائز من مباراة هولندا وجنوب أفريقيا المقرر إقامتها يوم غد الأحد.
وهذه هي المرة الثالثة التي يشارك فيها المنتخب الإسباني للسيدات في نهائيات كأس العالم.


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