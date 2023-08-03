قبلي : تواصل الإعداد للدورة الثانية من أيام المسرح الفكاهي بجمنة

تواصل جمعية مسرح المدينة بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية الإعداد لتنظيم الدورة الثانية لأيام المسرح الفكاهي التي ستلتئم من 8 إلى 10 أوت الجاري.

وأوضح رئيس الجمعية نجيب الرحال صباح اليوم لوات أن أيام المسرح الفكاهي تعتبر تظاهرة ثقافية نوعية تختلف عن باقي المهرجانات الصيفية التي تشهدها عدة مناطق من الولاية والتي تعتمد بالاساس على السهرات الموسيقية والفنية كمادة رئيسية في برامجها.



واضاف المصدر ذاته ان ايام المسرح الفكاهي بجمنة رغم كونها تسعى لدعم المشهد الثقافي ونشر ثقافة الفن الرابع الا انها مختصة في جانب محدد من هذا الفن الا وهو الفكاهة وهو ما يزيد من صعوبة الرهان الذي ترفعه باعتبار النقص في الاعمال المسرحية الفكاهية المدعومة، مشيرا الى التفاعل الكبير من الجماهير مع هذا النوع من المسرح.



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وفي ذات الاطار اكد نجيب الرحال ان انطلاق العروض في مهرجان المسرح الفكاهي بجمنة ستكون بفضاء مركز رعاية القاصرين ذهنيا يوم 8 اوت الجاري عبر عرض العمل المسرحي "هات هات " لمجموعة منير العوني.

وسيكون رواد هذا المهرجان على موعد في سهرة اليوم الموالي مع عرض مسرحي مخصص للاطفال بقاعة الاجتماعات لبلدية جمنة يليه عرض مسرحية "مجاريح" لمركز الفنون الدرامية والركحية بقابس ويكون الاختتام بسهرة الطفل والعائلة يوم 10 اوت حيث سيقام عرض مسرحي للاطفال تعقبه فقرة تنشيطية متنوعة تتضمن عدة مسابقات وتوزيع الجوائز.

كما اوضح رئيس جمعية مسرح المدينة بجمنة ان نجاح ايام السرح الفكاهي سيمكن من التاسيس لتظاهرة كبرى على غرار مهرجانات الضحك ببعض البلدان العربية، مشيرا الى بعض الصعوبات التي تعترضهم في تنظيم المهرجان وخاصة منها ضعف الدعم المادي المقتصر فقط على دعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية التي مكنتهم من عرضين مسرحيين رغم النقص في العروض الفكاهية المدعومة من طرف وزارة الشؤون الثقافية وهو ما يدفعهم الى الالتجاء للعروض الخاصة على غرار عروض الوان مان شو وما تتطلبه من مبالغ هامة.