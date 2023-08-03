جلسة عمل حول سبل تثمين متحف الشهيد فرحات حشاد

مثلت الاستعدادات لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد التي توافق يوم 5 ديسمبر 2023 "بمتحف الشهيد فرحات حشّاد للحركة النقابية" بالقصبة، محور جلسة عمل أشرفت عليها أمس وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بمقر الوزارة.





وأكدت الوزيرة، خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور عدد من إطارات الوزارة وممثلين عن مصالح بلدية تونس، على ضرورة إيجاد صيغ احتفاء مُبتكرة ومُثمِنة لمسيرة الزعيم النقابي فرحات حشاد من خلال التفكير في استغلال الأرشيف الوطني والوثائق السمعية البصرية بالتلفزة التونسية وتطويعها اعتمادا على التطور التقني مثل الواقع المعزّز والتصوير ثلاثي الأبعاد وذلك بالتنسيق مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.



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كما دعت إلى تهيئة هذا الفضاء المتحفي الذي يتطلب تدخُلا على مستويات عديدة من بينها مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والانارة إلى جانب تركيز كاميرات مراقبة، وذلك بالتنسيق مع وكالة إحياء التراث والمعهد الوطني للتراث والمصالح البلدية ووزارتي البيئة والفلاحة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المعلم الذي يُمثل جزءا من تاريخ الحركة النقابية في تونس، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من موقعه المحاذي لعدد من المؤسسات التربوية واستقطاب الشباب للاطلاع على الذاكرة الوطنية وعلى أسس العمل النقابي، فضلا عن أهمية إدماجه في المسلك السياحي لمدينة تونس.