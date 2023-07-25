أحزاب معارضة تتظاهر في ذكرى عيد الجمهورية

تظاهرت أحزاب معارضة اليوم الثلاثاء بالعاصمة ،بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية.





ووصف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي في كلمة ألقاها أمام تجمع من أنصار الجبهة امام المسرح البلدي بالعاصمة ، حكم الرئيس قيس سعيد بأنه "افلاس وفشل مطلق" مستبعدا توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لسد عجزها المالي العام.



كما نظم التيار الديمقراطي مسيرة من وسط شارع بورقيبة الى ساحة المناضلة مية الجريبي قرب مقر الحزب الجمهوري شارك فيها عشرات من أنصار الحزب، رافعين شعارات "حريات حريات دولة البوليس انتهت " و"الحرية الحرية للمعارضة التونسية."يشار إلى أن شارع الحبيب بورقيبة شهد منذ الساعات الاولى حضورا أمنيا قويا تمركز قرب وزارة الداخلية وأقيمت الحواجز على نصف الشارع لتخصيص مساحة للتظاهر لا يمكن تجاوزها.من جهتها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مسيرة من شارع 9 أفريل الي شارع باب بنات،. ان رئيس الجمهورية قيس سعيد "قلب النظام السياسي نحو الاسوا ، مطالبة اياه بانهاء حالة الاستثناء وعدم تجاوز مدته الانتخابية الرئاسية وضمان انتخابات رئاسية لا تكون مدلسة، حسب تعبيرها. وأعلنت انها مرشحة حزبها للانتخابات الرئاسية المقبلة.ودارت هذه التحركات السياسية في ظروف طبيعية ولم تسجل أي حوادث تذكر.