مجهودات السيطرة على حريق إندلع بجبل المرقب من عمادة حمام بياضة الشمالية بمعتمدية الكريب متواصلة

تواصل وحدات الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات بولاية سليانة، منذ فجر اليوم الثلاثاء، مجهوداتها للسيطرة على الحريق الذي إندلع بجبل المرقب من عمادة حمام بياضة الشمالية التابعة لمعتمدية الكريب



وأفاد رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والي سليانة وليد العبّاسي، صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، بأنه تم تأمين المساكن المتاخمة لمكان الحريق دون القيام بعمليات إجلاء مبدئيا





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وبين أن الرياح ساهمت في إنتشار النيران وتوسع رقعة الحريق، واشار الى انه تم تسخير 5 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية و4 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للغابات وآلة ماسحة ورافعة تابعة للإدارة الجهوية للتجهيز وآلة كاسحة تابعة لمندوبية الفلاحة



وقد تحول والي سليانة رفقة المعتمدة الأولى والمدير الجهوي للحماية المدنية ومعتمد الكريب بالنيابة ورئيس منطقة الحرس الوطني بقعفور والكاتب العام لبلدية الكريب منذ ساعات الفجر الأولى الى مكان الحريق



يذكر أن لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة في حالة إنعقاد دائم