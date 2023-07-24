قفصة: فتح أبواب المسبح البلدي بسيدي أحمد زروق أمام المواطنين خلال الأسبوع الجاري (الكاتبة العامة المكلفة بتيسير بلدية قفصة)

أكّدت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية قفصة، سوسن قاسمي، اليوم الاثنين، أن المسبح البلدي بسيدي أحمد زروق سيفتح أبوابه أمام المواطنين خلال الأسبوع الجاري، وذلك اثر انتهاء أشغال الصيانة بالقاعة الفنية للمسبح والمتمثلة في اقتناء مضخّات جديدة للمياه.





وأضافت قاسمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الانباء، أن تأخّر فتح المسبح البلدي بسيدي أحمد زروق يعود إلى عطب بالقاعة الفنية للمسبح، والتي تعهّد المجمع الكيميائي التونسي بصيانتها واقتناء المضخات بتدخل من مصالح ولاية قفصة، إضافة إلى إعادة تجديد قنوات نقل المياه.



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وأشارت إلى أن أشغال الصيانة انطلقت منذ الأسبوع المنقضي ومن المؤمل الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري ليتم على اثر ذلك فتح أبواب المسبح أمام المواطنين، وستكون عملية استغلاله من قبل البلدية التي ستعمل مستقبلا على تخصيص اعتمادات مالية من ميزانيتها لاعادة صيانة بقية الاخلالات بالمسبح.

يذكر ان عددا من مكونات المجتمع المدني ومن المواطنين بولاية قفصة قد عبّروا، في تصريحات سابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن تذمرهم واستيائهم من عدم فتح أبواب المسبح البلدي بسيدي احمد زروق أمام مرتاديه خلال هذه الصائفة التي اتسمت بارتفاع درجات الحرارة.