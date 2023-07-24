بن عروس: قريبا انطلاق أشغال الجزء الثاني من مشروع حماية مدينة مرناق من الفيضانات

من المنتظر أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة أشغال انجاز الجزء الثاني من مشروع حماية مدينة مرناق بولاية بن عروس من الفيضانات والذي تقدّر تكلفته بحوالي 20 مليون دينار.

وأفادت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية مرناق، بثينة بوخداجة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، انه تم تسليم المقاولة المكلفة بانجاز هذا الجزء الإذن الإداري ببدء الأشغال.



وكانت أشغال الجزء الاول من مشروع حماية مدينة مرناق من الفيضانات انطلقت في جانفي 2022 لتتواصل وفق تقديرات المصالح الفنية المختصة على مدى 20 شهرا من تاريخ بداية الاشغال.



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وتتمثل مكوّنات المشروع، في جزئه الأول، في انجاز مسيل بقياسات (2.0 * 1.5 م) على طول 600 متر، وانجاز مسيل بقياسات (3.0*1.5 م) على طول 6000 م، بالإضافة الى انجاز منشآت مائية مختلفة.

ويمتد الجزء الأوّل، الذي تقدر تكلفته بـ 14 مليون دينار، من وادي مليان الى وسط المدينة (جزء من الطريق الجهوية رقم 34) بطول 5٫5 كلم، فيما يمتد الجزء الثاني بالطريق المحلية رقم 567 بطول 1٫5 كلم، وتتمثل مكوّناته في انجاز مسيلات بقياسات مختلفة، مع انجاز منشأة مائية وتعديل مجرى وادي "فقوسة" وتهيئة جزء من الطريق الجهوية عدد 34 بـكلفة جمليّة تقدّر بـ20 مليون دينار.

يذكر أن مشروع حماية مدينة مرناق من الفيضانات هو مشروع وطني يخضع للإشراف المباشر من قبل ادارة المياه العمرانية، ويندرج في اطار جملة من المشاريع المماثلة التي أعلنت عليها وزارة التجهيز في نفس الوقت، وتشمل حماية كل من مدن جمال من ولاية المنستير، وقفصة، وقصور الساف من ولاية المهدية، وقرقنة من ولاية صفاقس، وكل من دوار هيشر وواد الليل من ولاية منوبة، ونفزة من ولاية باجة، وتاجروين والجريصة من ولاية الكاف، والحامة من ولاية قابس.