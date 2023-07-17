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منوبة: المركب الجامعي بمنوبة يحتضن فعاليات اليوم الإعلامي الجهوي للتوجيه الجامعي

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 23:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
احتضن مدرج قرطاج الحداثة بالمركب الجامعي بمنوبة، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الإعلامي الجهوي للتوجيه الجامعي بمنوبة، بحضور عدد هام من الناجحين في امتحانات الباكالوريا بالجهة والولايات المجاورة.

وتضمّن اليوم الاعلامي، الذي افتتحته رئيسة الجامعة جهينة غريب ومديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي، وحضره ممثلون عن مختلف المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر للجامعة، لقاءات مباشرة للناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا مع مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، حول نظام التوجيه ومراحله، والاختصاصات الجامعية المتوفرة، وكيفية الحصول عليها، وتقديم النصائح الضرورية، من أجل توجيه جامعي صائب، وتفسير الاختصاصات والشعب الاكاديمية، وآفاقها المهنية.
وانتظم بالمناسبة، معرض أثثته مختلف المؤسسات حول الجامعات والخدمات الجامعية وعروض التكوين المهني، تعرّض فيه الناجحون في الباكالوريا لنبذة حول مختلف الاختصاصات لمساعدتهم على حسن إنجاز عمليات التوجيه الجامعي ومرافقتهم في عملية الاختيار.


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