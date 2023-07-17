توقيع اتفاقيات حول مشاريع في مجالات التكوين والتدريب والشفافية والتصدي للفساد بين بلدية تونس وجمعية رؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية

وقعت بلدية تونس والجمعية الدولية للبلديات الناطقة بالفرنسية اليوم الاثنين اتفاقيات للتعاون في مجالات الحوكمة والتصدي للفساد ودعم استخدام التكنولوجيات الحديثة للاتصال من قبل الشباب وتكوين المرأة الحرفية في مجال إقامة المشاريع.



وأوضحت مديرة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالبلدية سعاد ساسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الاتفاقيات الموقعة من قبل الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية سليمان القلي والأمين القار للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية (الفرانكوفونية) بيير باييه تهدف الى الشروع الفوري في انجاز مشروع الحكومة والشفافية والتصدي للفساد .

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وأوضحت مديرة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالبلدية سعاد ساسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الاتفاقيات الموقعة من قبل الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية سليمان القلي والأمين القار للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية (الفرانكوفونية) بيير باييه تهدف الى الشروع الفوري في انجاز مشروع الحكومة والشفافية والتصدي للفساد .

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كما تهدف الاتفاقيات الى إنشاء مراكز تكوين في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة لشبان المنطقة البلدية بتمويل مشترك وعلى إقامة دورات تدريبية للمرأة الحرفية بمركز التكوين الخاص بالمرأة الحرفية بسيدي البشير.



وتشمل الاتفاقيات شراكة جمعية "آدام" ممثلة للمجتمع المدني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي الى جانب البلدية والجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرانكوفونية.