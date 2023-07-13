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انتشال جثث تعود لأفارقة جنوب الصحراء من عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وتفكيك شبكة تهريب

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 18:49 قراءة: 0 د, 53 ث
      
انتشلت الوحدات العائمة التابعة لإحدى المراكز التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط، الليلة الفارطة، 13 جثة َوإنقاذ 25 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء ، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس.

كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين بالتنسيق مع نظيرتها بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأفارقة جنوب الصحراء من الحدود الغربية التونسية في اتجاه صفاقس.

...

وتعمد هذه الشبكة، وفق بلاغ صادر الخميس عن الادارة العامة للحرس الوطني، إلى نقل هؤلاء الأشخاص وإيوائهم قصد التحضير للقيام بعمليات إبحار خلسة.

وقد تم في ذات السياق إلقاء القبض على طرفين رئيسيين يترأسان هذا الوفاق.

وحجزت الوحدات الأمنية ،سيارة يتولى من خلالها المعنيان كشف الطريق المؤدية إلى مدينة صفاقس للتفصي من المراقبة الأمنية وضبط 5 أجانب مجتازين، وحجز مبلغ مالي متأتي عن نشاطهم الإجرامي بقيمة 11.230.000 دينارا ومبلغا من العملة الصعبة يقدر ب 365 أورو وذلك بعد القيام بعمليات ميدانية وفنية بين مدينتي القصرين وسيدي بوزيد.

وأذنت النيابة العمومية بالقصرين بمباشرة قضية عدلية موضوعها " تكوين وفاق قصد الاتجار بالبشر ومساعدة أجانب على اجتياز الحدود البرية خلسة و نقلهم وإيوائهم قصد التحضير.



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