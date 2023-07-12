منوبة: السجن مدى الحياة لقاتل جاره بأسلحة مختلفة

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،بالحكم بالسجن المؤبد في حق شاب وقريبه أتهما بقتل جارهما بأسلحة بيضاء أثر خلاف نشب بينهما بجهة منوبة.



ووفق ملف القضية فان المتهمين عقدا جلسة خمرية بالقرب من منزل جارهما الضحية فطلب منهما ان ينصرفا في حال سبيلهما وان يحملا معهما قوارير الجعة، الا أنهما رفضا ذلك بشدة فاندلعت بينهم مناوشة كلامية وفي غفلة من الضحية استل المتهمان اسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وانهالا بواسطتها على صدره ورقبته ويديه وتحصنا بالفرار .





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اثر ذلك تم نقل الهالك الى المستشفى من قبل عائلته الا انه فارق الحياة فتم الاذن برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة والاذن بفتح بحث من اجل تهمة القتل العمد.



وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية من قبل أعوان الحرس الوطني بمنوبة، تم إيقاف المتهمان مختبأن بالقرب من قنال مجردة وملابسهما ملطخة بدماء الضحية .



فتم ايقافهما وايداعهما السجن.

