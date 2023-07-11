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بي كا هاكن السويدي يتعاقد مع الدولي التونسي عمر العيوني

Publié le Mardi 11 Juillet 2023 - 13:18 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن نادي "بي كا هاكن" السويدي ضم اللاعب الدولي التونسي عمر العيوني قادما من فريق فاليرينغا النرويجي، بعقد لمدة ثلاث سنوات.
وكان عمر العيوني صاحب الـ 30 عاما قد نشط بداية من فيفري الماضي والى غاية 30 جوان في البطولة الأسترالية مع فريق ويسترن سيدني، في اطار الاعارة من فريقه النرويجي السالف الذكر.
وخاض عمر العيوني مع ويسترن سيدني الأسترالي 11 مباراة سجل خلالها 4 أهداف
ويشغل عمر العيوني خطة جناح أيمن.


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