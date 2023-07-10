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الأهلي القطري يعلن تعاقده رسميا مع اللاعب التونسي نعيم السليتي لموسمين

Publié le Lundi 10 Juillet 2023 - 08:59 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن النادي الأهلي القطري تعاقده رسميا مع الدولي التونسي نعيم السليتي لمدة موسمين قادما من الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان السليتي قد لعب في البطولة الفرنسية ضمن نادي ديجون لمدة موسمين، كما لعب في الاتفاق بالبطولة السعودية لأربعة مواسم.
ويعتبر السليتي من العناصر الهامة في صفوف المنتخب التونسي وشارك معه في كأس العالم قطر 2022.
وعبر نعيم السليتي (31 عاما) عن سعادته بالانضمام للنادي الأهلي قائلا في تصريحه للموقع الرسمي للنادي الأهلي إنه سيبذل كل جهده لتحقيق الإضافة المطلوبة للفريق في المرحلة المقبلة.


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