الكاف: ارتفاع مشطّ في أسعار للأضاحي والقطيع لا يشكو من أيّة أمراض ( الاتحاد الجهوي للفلاحة)

قال ممثل الاتحاد التونسي للصيد البحري بالكاف، عبد الكريم الحيدري، اليوم الإثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن أسعار الأضاحي شهدت هذه السنة ارتفاعاً مشطا وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف بصفة ملحوظة وتأثيرها على كلفة الانتاج.



وأشار، في هذا السياق، إلى أن عدد الأضاحي يكفي لتسديد حاجيات الجهة، وذلك رغم النقص المسجل في عددها في السوق، حيث تتوفر الجهة على حوالي 55 ألف رأس من الخرفان المعدة للأضحية مقابل حوالي 90 ألفا في العادة.

وقدّر الحيدري أسعار الخرفان هذه السنة بين 680 و1000 دينارا ، استنادا إلى التسعيرة التي وقع تحديدها في الغرض والتي تحدّد سعر الكغ الواحد للخروف الحيّ بـ17،800 دينارا.



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وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته أن الاضاحي متوفرة في كافة أسواق الجهة وفي النقاط التي تم تخصيصها لبيع خرفان العيد، حيث يتم تداول البيع بصفة مباشره بين البائع والمشتري ودون اللجوء إلى تطبيق الاسعار المحدّدة بحساب الكغ الواحد ، مضيفا أن كل قطيع الماشية سليم من الأمراض وتتم مراقبته باستمرار، وفق تأكيده.