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نقابة الصحفيين تطالب "قناة التاسعة" بصرف المستحقات المالية للعاملين فيها وتدعو تفقدية الشغل للقيام بدورها الرقابي

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 15:38 قراءة: 0 د, 45 ث
      
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قناة التاسعة (قناة تلفزية خاصة)، بصرف كافة المستحقات المالية المتخلدة بذمتها لفائدة أبناء المؤسسة. كما طالبتها ب"الالتزام بموعد شهري قار لصرف الأجور".

ودعت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، هذه القناة، إلى "الإيفاء بتعهداتها تجاه الصحفيين والعاملين بالقناة"، مُعبّرة عن استعدادها الكامل للدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية في قناة التاسعة، سيتم الإعلان عنها لاحقا، "دفاعا عن حقوق منظوريها".

وحسب البيان ذاته، "لم تقم القناة بسداد المستحقات المالية للعاملين في المؤسسة، لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر كما أنها لا تلتزم بتمتيع العاملين فيها بحقهم في التغطية الاجتماعية، إلى جانب عدم الالتزام بالتعهدات التي تم تقديمها خلال اجتماعات سابقة مع العاملين".

وفي هذا الصدد طالبت نقابة الصحفيين، تفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية، بالقيام بدورها الرقابي، "لوضع حد لانتهاك حقوق العاملين في قناة التاسعة وغيرها من المؤسسات الإعلامية، وإنهاء حالة خرق القوانين والاتفاقيات المعمول بها". كما طالبت النقابة في بيانها بتسوية وضعية التغطية الاجتماعية.

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