بنزرت: اقبال كبير على التبرع بالدم في اليوم الوطني للتبرع بالدم

نظمت، مصالح الادارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت والمصالح الجهوية للمركز الوطني للتبرع بالدم بمشاركة ثلة من الاطارات الطبية وشبه الطبية، ليلة امس الاحد، حملة ميدانية للتبرع بالدم، وذلك في اطار الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم، تحت شعار "أنا تبرعت بالدم وانت علاش لا ؟ التبرع بالدم أجمل تبرع".



وشهدت هذه المبادرة بجامع المختار بجرزونة، والتى ستتواصل هذا الاسبوع بمبيت الطالبات بجرزونة وفي محيط المرسى القديم، اقبالا كبيرا، في اطار التفاعل الايجابي مع الدعوات التي اطلقتها مختلف المصالح من اجل مزيد تحفيز المواطنين للاقبال على التبرع الطوعي بالدم، والمساهمة في تعزيز مبادئ التضامن والتآزر والتآخي



وثمن بالمناسبة، معتمد جرزونة الياس بن الشيخ، الذي تولى الاشراف على الحملة، التفاعل الطوعي والمكثف الذي وجدته المبادرة من قبل المواطنين وحث على مواصلة دعم وانجاح الحملات الطوعية والتكوينية والتحسيسية.



وكان مدير المركز الوطني لنقل الدم سلامة حميدة قال في تصريح اعلامي أن تونس تحتاج يوميا الى 750 متبرعا بالدم و270 الف متبرع سنويا لتغطية حاجياتها من الدم المطلوب عند العمليات الجراحية والتداوي وانقاذ المرضى والمصابين في الحوادث لاسيما بارتفاع نسبة التداوي والاقبال على العلاج



واضاف ان التبرع الطوعي بالدم لا يمثل سوى 21 % من مجموع المتبرعين، وان الانتظام في التبرع لا يتعدى 8 % من المتبرعين، وهو ما يستوجب تضافر الجهود بين الجمعيات والمجتمع المدني والدولة ووسائل الاعلام للرفع من عدد المتطوعين وتعميق روح التطوع وأكبر نسبة من الانتظام.



