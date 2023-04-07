القصرين : مساء اليوم تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "ليالي المدينة بجدليان

تنطلق ، مساء اليوم الجمعة ، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "ليالي المدينة بجدليان في ولاية القصرين بسهرة فنية مع الفنان الشعبي رمزي الدلالي مع أمسية المواهب التي تتضمن لوحات في الرقص العصري وعروض تنشيطة وفرجوية متنوعة تؤثثها نوادي المدرسة الإعدادية بجدليان ونوادي الاختصاص بدار ثقافة المكان .

وأوضحت مديرة المهرجان حميدة عمري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مهرجان ليالي المدينة بجدليان تنظمه دار الثقافة بجدليان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين وبالشراكة مع جمعية أحباء دار الثقافة بجدليان وجمعية "هن " ، مبرزة أن المهرجان سيتواصل إلى غاية يوم 19 أفريل الجاري بباقة من العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الشعرية والفقرات التنشيطية المختلفة ، وستدور فعالياته بفضاء دار الثقافة بجدليان باستثناء اليوم الإفتتاحي الذي قالت إنه سينتظم بمبيت المدرسة الإعدادية بالمنطقة .

وذكرت أن يوم 9 أفريل سيتم الإحتفال بأبناء شهداء 9 أفريل 1934 بالمنطقة وتكريمهم .

أما يوم 10 من نفس الشهر قالت إنه تمت برمجة عرض في الانشاد الديني سيؤثثه الفنان عبد الستار مرازقية بعنوان "صفاء الروح " فيما سيتم في اليوم الموالي تقديم عرض مسرحي يحمل عنوان " جزيرة الألوان " من إنتاج دار الثقافة بجدليان متحصل على الجائزة الوطنية في المسابقة الوطنية لمسرح الطفل ويوم 13 من نفس الشهر سيتم تقديم عرض مسرحي فكاهي للفنان التونسي منير العوني بعنوان " هات...هات فيما سيتم يوم 16 أفريل تقديم عرض مسرحي يحمل عنوان " عائشة 13 " لشركة مسار تونس .

وسيكون يوم 17 أفريل الموعد مع عرض تنشيطي تراثي للأطفال بعنوان عالم الأطفال لمجموعة صغير صغرون من تنشيط أطفال مدينة سبيبة ومع حفل فني لأطفال عدد من العائلات المعوزة سيتم ختانهم لاحقا بعد تحديد موعد من قبل أوليائهم مع الأطباء المختصين (10 أطفال سيتم التكفل بمصاريف ختانهم من قبل جمعية " هن " وجمعية أحباء دار الثقافة بجدليان )

وسيختتم المهرجان بأمسية شعرية ستؤثثها الشاعرة نجوى النوي والشاعر حبيب ميساوي مع ثلة من الشعراء تتخللها فقرات موسيقية

بالقصبة " .

وأكدت مدير المهرجان أن جميع العروض مجانية وستنطلق في المواعيد المذكورة في حدود الساعة العاشرة ليلا ، لافتة إلى أن الدورة الأولى من المهرجان كانت ناجحة وساهمت في تنشيط المدينة طيلة الشهر الكريم واستقطبت جمهورا هاما .

لطيفة



