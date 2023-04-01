الدولي التونسي فراس بلعربي يهدر ركلتي جزاء في مباراة فريقه عجمان امام البطائح

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 10:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اهدر لاعب الوسط الدولي التونسي فراس بلعربي ركلتي جزاء في المباراة التي تعادل فيها فريقه عجمان خارج ارضه امام نادي البطائح 1-1 يوم الجمعة لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الامارات لكرة القدم.
واخفق فراس بلعربي في تجسيم ركلتي الجزاء في الدقيقتين 71 و88 بعد ان تصدى لهما حارس نادي البطائح زايد الحمادي.
ويحتل عجمان المركز السادس ب35 نقطة بينما ياتي نادي البطائح الذي اكمل المباراة بتسعة لاعبين في المركز الثاني عشر ب18 نقطة.
يذكر ان فراس بلعربي كان قد شارك في المباراتين الاخيرتين للمنتخب التونسي امام نظيره الليبي لحساب تصفيات كاس افريقيا للامم (كوت ديفوار 2024).





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