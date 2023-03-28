مراجعة قانون الوظيفة العمومية محور جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة

مراجعة قانون الوظيفة العمومية محور جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 07:34 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع مجموعة من إطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية، خصّصت لاستعراض تقدم عدد من المحاور المندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية، على غرار مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإرساء آليات التصرف التقديري في الموارد البشرية، وإدراج مواصفات الجودة في التكوين، وتطوير نظام تقييم الأعوان العموميين وبرنامج المراجعات الوظيفية.

وشدّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على الأهمية التي يكتسيها إصلاح الوظيفة العمومية ضمن البرنامج الوطني للاصلاحات، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة اختصار اجال تنفيذ مختلف مشاريع تحديث الوظيفة العمومية والعمل على تكريس المقاربة التشاركية خلال مراحل التصور والتنفيذ.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264017



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 28 مارس 2023 | 6 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:40 15:56 12:31 06:12 04:44
Babnet
16°
 Babnet19° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1023°-828°-1128°-1428°-14
  • Avoirs en devises
    22050,8

  • (27 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32625 DT        1$ =3,09138 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mars)   720,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    