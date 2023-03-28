مراجعة قانون الوظيفة العمومية محور جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع مجموعة من إطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية، خصّصت لاستعراض تقدم عدد من المحاور المندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية، على غرار مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإرساء آليات التصرف التقديري في الموارد البشرية، وإدراج مواصفات الجودة في التكوين، وتطوير نظام تقييم الأعوان العموميين وبرنامج المراجعات الوظيفية.



وشدّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على الأهمية التي يكتسيها إصلاح الوظيفة العمومية ضمن البرنامج الوطني للاصلاحات، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة اختصار اجال تنفيذ مختلف مشاريع تحديث الوظيفة العمومية والعمل على تكريس المقاربة التشاركية خلال مراحل التصور والتنفيذ.





