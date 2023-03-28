بنزرت: تنفيذ حملة رقابية مبكرة على الانتصاب العشوائي بشاطئ رفراف

نفذت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت يوم الاثنين، حملة رقابية للتصدي المبكر للإنتصاب العشوائي بشاطئ رفراف من معتمدية راس الجبل، أفضت الى إزالة 3 مشارب (جمع مشرب)، بصدد التركيز بالمكان، حسب ما أفاد به المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت حاتم المطوسي.



واوضح المصدر ذاته في تصريح لـ"وات"، ان هذه الحملة المبكرة تندرج ضمن التوصيات المؤكدة الصادرة عن الاجتماع الاخير للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة برئاسة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، بشأن التصدي لجميع الخروقات التي قد تطرأ أو يتعرض لها الملك العمومي البحري والغابي والترابي .

وبين ان الحملة نفذتها مصالح الحرس البحري ووكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي بالتعاون والتنسيق مع مصالح المعتمدية والبلدية، وتم فيها تحرير ثلاث مخالفات تمثلت في الشروع في تركيز مشارب جديدة دون الحصول على التراخيص اللازمة في الغرض، وبمراجعة النيابة العمومية اذنت بالإزالة الفورية لتلك المشارب، وذلك بعد أن تم تسخير المعدات اللوجستية من قبل بلدية المكان، كما تم في السياق نفسه، حجز كمية من الخشب والألواح بالمستودع البلدي برفراف.

ولاحظ المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت، ان مثل هذه الحملات والتدخلات الرقابية الميدانية للتصدي لجميع الخروقات الحاصلة على الشريط الساحلي متواصلة داعيا في هذا الصدد عموم المواطنين والنسيج المجتمعي لمعاضدة جهود الهياكل الرسمية المعنية في رفع درجات التوعية والتحسيس للحفاظ على ديمومة النسيج الطبيعي للجهة .



