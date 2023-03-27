رئيسة الحكومة تستقبل النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة الشركة النمساوية للأنشطة البترولية "OMV"

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 20:09 قراءة: 0 د, 36 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة الشركة النمساوية للأنشطة البترولية "OMV" ماريا ميترماير Maria MITTERMAIR والوفد المرافق لها وذلك بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وسفيرة النمسا بتونس ايلا كريس نوسامبر Ulla Krauss-Nussbaumer.

وأكدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء على أهمية المشاريع الطاقية ودورها في دفع نسق الاستثمار وفي تطوير الاقتصاد الوطني والنهوض بالتنمية الجهوية.

من جانبها، أكدت النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة الشركة النمساوية للأنشطة البترولية "OMV" على الإمكانات التي توفرها بلادنا إلى جانب كفاءة اليد العاملة التونسية، معبرة عن رغبة شركتها في تطوير نشاطها في تونس عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن الشركة تستثمر في تونس منذ أكثر من 50 سنة.


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