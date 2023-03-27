قفصة: تجهيز قسم طبّ الأسنان بالمستشفى الجهوي بقفصة بمخبر جديد لصنع الأسنان

تعزّزت خدمات المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة بمخبر جديد لصنع بدائل الأسنان تسلّمه قسم طبّ الأسنان من وزارة الصحة في إطار برنامج "الصحّة عزيزة" بتمويل من الإتحاد الاوروبي.



وقالت رئيسة هذا القسم، نورس راشدي، إن وزارة الصحّة قد سلّمت المستشفى مخبرا جديدا لصنع بدائل الأسنان المُتحرّكة الكاملة والجزئية، في إطار برنامج للوزارة شمل تجهيز 4 مستشفيات بقفصة، وسليانة، والكاف، والقصرين، بمخابر لصنع الأسنان، مضيفة أنّه ليتمّ أول مرّة تجهيز مستشفيات عمومية تقع بالمناطق الداخلية بهذا النوع من المخابر.

وبيّنت أن هذا المخبر، الذي سيدخل في الأيّام القليلة القادمة طور الإستغلال، يُعدّ مكسبا من ناحية تحسين وتنويع خدمات قسم طبّ الأسنان بمستشفى قفصة، وكذلك من ناحية تقديم خدمة طبّية كانت حكرا على القطاع الخاصّ، زيادة على أن خدمات مخبر صنع الأسنان ستكون بأسعار تُحدّدها وزارة الصحّة و"ستكون خاصّة في متناول كل الفئات بما في ذلك الفئات محدودة الدخل"، وفق تعبيرها

هذا وقد إنتدبت وزارة الصحة تقنيا مُختصّا في صنع الأسنان للعمل بهذا المخبر صلب قسم طبّ الأسنان بالمستشفى الجهوي بقفصة الذي يعمل به 3 أطبّاء، ويتوفّر على 3 كراسي أسنان وعلى جهاز للتصوير بالأشعّة خاص به.



